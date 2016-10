Un despreniment en un balcó afecta la Part Alta

S’ha senyalitzat la zona i el Carrer Cuirateries ha quedat tallat

Gerard Faiges

Actualitzada 09/10/2016 a les 13:59

Pels volts de dos quarts de nou del matí d’aquest diumenge un veí ha alertat d’un despreniment en un balcó a la Part Alta de Tarragona. Concretament es tracta del primer pis del número 33 del Carrer Major, que està buit i del qual n’estan rehabilitant la façana en la que es poden veure diverses esquerdes.



Una dotació de la Guardia Urbana s’ha desplaçat fins a la zona, ha acordonat la cantonada afectada i han avisat als bombers per tal de recollir la runa caiguda del balcó. Els propis bombers han avisat a l’arquitecte municipal, encarregat de la supervisió de les obres de rehabilitació de l’edifici.



L’Ajuntament ha tallat el Carrer Cuirateries i ha restringit el pas de vehicles al Carrer Major. De moment, a l’espera que demà dilluns es prengui una decisió formal, s’ha senyalitzat la zona. Malgrat ser un carrer concorregut per vianants, no s’ha lamentat cap ferit ni ha sigut necessari desallotjar ningú ja que l’edifici es troba buit.