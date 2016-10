Twitter com a punt de reunió

L’agrupació TgnTT organitza la quarta trobada de tuitaires tarragonins.

Gerard Faiges

Actualitzada 08/10/2016 a les 15:57

El restaurant Ca la Meri ha estat el punt de reunió de la quarta Tarragona Tuit Trobada, una agrupació que uneix tuitaires de la ciutat. La TgnTT va néixer fa poc més d’un any arran de la voluntat de posar cara a aquells usuaris de Twitter que piulaven sobre temes d’interès tarragoní, a més d’intentar situar la ciutat en el mapa de la coneguda xarxa social.



Es tracta d’un projecte col·lectiu i obert a tothom, que no es posiciona a favor de cap moviment polític. Tot i així, els propis membres de la TgnTT reconeixen que “les xarxes socials ens permeten denunciar tot el que sigui denunciable i que afecti la ciutat de Tarragona, però sempre amb bon rotllo”.



Els membres de l’agrupació no es queden només en la denúncia, sinó que també organitzen actes de caire social per afavorir la ciutat, com un domino solidari que van celebrar poc després de Santa Tecla i amb el que van aconseguir recaptar fons per a l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona. La TgnTT defensa que amb actes així demostren “la força que tenen les xarxes, no es necessita ser una organització física per tenir incidència a la ciutat”.



Totes les trobades que organitzen segueixen el mateix patró: comencen amb un esmorzar de forquilla que acompanyen amb una activitat cultural, escapant de la típica visita turística. En aquesta ocasió, han escollit el búnquer de l’Ajuntament de Tarragona.