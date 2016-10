L'AAVV Tarragona Centre recull firmes per reconvertir el Banc d'Espanya

Proposen que l’edifici esdevingui un centre cívic i cultural.

08/10/2016

L’edifici del Banc d’Espanya, situat a la rambla nova tarragonina, porta més d’una dècada buit i inoperatiu. Des de l’Associació de Veïns Tarragona Centre s’han mobilitzat per tal de trobar una utilitat social a un equipament que és de titularitat municipal des del 2010.



Membres de l’AAVV s’han citat aquest dissabte al matí davant l’edifici per recollir firmes i informar als veïns del seu objectiu. La voluntat és que el Banc d’Espanya esdevingui un centre cívic i cultural que permeti donar vida a la zona. Patricia Olivé, membre de la junta de l’associació de veïns, defensava que “el centre de la ciutat està faltat d’equipaments culturals i ja fa temps que busquem que es doni una utilitat social a l’edifici”.



El ple municipal ha rebut diverses propostes per reaprofitar el Banc d’Espanya, però “tot està molt mort, nosaltres vam fer arribar la idea del centre cultural a principis d’estiu i encara no hem rebut resposta”. L’objectiu de reconvertir l’edifici en un equipament social i cultural, segons defensen els membres de l’AAVV, és donar una cobertura a la biblioteca pública, que malgrat fer una gran tasca no pot cobrir totes les necessitats que es proposen.