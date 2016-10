Una vintena de persones es tanquen tota la nit a Joan XXIII en defensa de la sanitat pública

L'acte s'ha emmarcat en la IV Jornada de Lluita i Tancada en Defensa de l'Hospital Joan XXIII

Actualitzada 07/10/2016 a les 16:13

Un total de 21 persones s’han tancat la nit d’aquest dijous al divendres al vestíbul de l’Hospital Joan XXIII per reivindicar una sanitat completament pública. Aquest acte s’ha emmarcat en la IV Jornada de Lluita i Tancada en Defensa de l’Hospital Joan XXIII, organitzat pel Grup de Treball de Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona. Entre els participants, entre ells professionals i usuaris del centre, hi ha hagut gent de Tarragona, Valls, Tortosa i Reus. També cal destacar la presència deAgustí Aragonès i Laia Estrada (CGT i CUP), que van encapçalar les reivindicacions. El grup ha descansat amb sacs de dormir fins les 6, quan el centre hospitalari s’ha posat en marxa, i ha abandonat el Joan XXIII a les 9 del matí.Agustí Aragonès ha valorat molt positivament aquesta jornada, que considera que ha servir per «defensar el Joan XXIII com a hospital de referència». També ha afirmat que l’acte «escalfa motors» per la manifestació que es durà a terme el proper 22 d’octubre a les 18h a la plaça Imperial Tarraco, la qual protesta contra l’activitat privada als centres públics.