Un ferit de gravetat després de caure-li a sobre una placa del sostre de la perfumeria Julia

La víctima, de 65 anys, va ser traslladada en estat greu a l'hospital Joan XXIII

Redacció

Actualitzada 07/10/2016 a les 16:35

Un home de 65 anys va resultar ferit de gravetat aquest passat dijous al matí a la perfumeria Julia de Tarragona quan va ser colpejat fortament per una placa del sostre que es va desprendre. L'home es trobava sota de la placa en qüestió, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va desplaçar fins al lloc dels fets, al carrer Sant Agustí, tres unitats medicalitzades per atendre el ferit.



El fort cop va obligar a traslladar l'home en estat greu fins a l'hospital Joan XXIII, tal com indica el SEM, i va quedar ingressat allà. Des de la botiga confirmen els fets, tot i que no poden donar més informació, i des de la central de Julia a Andorra no s'ha volgut donar infornació al respecte perquè, tal com expliquen, «la persona responsable d'aquesta funció no es troba disponible».