Teatre, dansa, circ, música i màgia ompliran una tardor «ambiciosa» a Tarragona

Fins a 26 espectacles formen la programació que s’encetarà de la mà de ‘L’Avar’ de Molière

Actualitzada 06/10/2016 a les 21:50

La programació dels teatres per aquesta tardor arriba amb una gran ambició: arribar a tots els públics, però també oferir eines per impulsar l’esperit crític. Així ho assegurava aquest dijous el regidor de Cultura, Josep Maria Prats, durant la presentació dels 26 espectacles que ompliran la ciutat entre aquest mes i el febrer. «Portem espectacles per a tots els públics, des dels nens i fins als lletraferits», explicava. Ara bé, va subratllar que «no deixem de banda el caire de proximitat, donant pas al talent jove del territori i també a obres on sorgeixi l’esperit crític». La temporada donarà el tret de sortida amb L’Avar de Molière que, ara, arriba gràcies a una adaptació de Sergi Belbel i amb Joan Pera com a protagonista. Aquesta comèdia rocambolesca farà parada al Teatre Tarragona el 28 d’octubre a les nou del vespre.



Més enllà de les propostes teatrals del moment, com Caiguts del cel –el 12 de novembre–, també hi haurà lloc per companyies locals com Teclasmit, que portaran No hi vagis, de la novel·la Zona Marítima d’Olga Xirinacs. Aquest espectacle arribarà el 25 de novembre a les nou del vespre al Teatre Metropol. El tècnic de Cultura, Jordi Giramé, va explicar també que «enguany és el tercer any que apostem pel festival El més petit de Tots, amb obres com Ondersteboven (Capgirat) d’Holanda». La màgia de les bombolles també es convertirà en una de les protagonistes de la mà de Pep Bou i el seu darrer espectacle, que combina música en directe, el 27 de novembre.



D’altra banda, en aquesta temporada l’Ajuntament també ha buscat introduir espectacles de circ dins dels teatres. Així, tancaran la programació amb Rhum, un dels espectacles més aclamat per la crítica. La tardor també dóna pas a la dansa i la música. D’una banda, es podrà gaudir de moments com el Concert del 50è aniversari de l’Hospital Joan XXIII, a càrrec de la Jove Orquestra Intercomarcal o l’Homentatge a Pau Casals, coincidint amb el 140 aniversari del seu naixement. L’òpera tindrà el seu espai amb clàssics com Don Giovanni, que es podrà veure el 20 de novembre. A més, el 27 de desembre, el Teatre Tarragona es vestirà de gala per acollir el Gran Concert d’Any Nou amb Strauss Festival Orchestra i Strauss Festival Ballet Ensemble.