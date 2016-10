Roba una ronyonera i amenaça amb una navalla quan intenten aturar-lo

L'home, de 20 anys, ha estat detingut per un presumpte delicte de robatori amb violència i intimidació

Redacció

Actualitzada 07/10/2016 a les 09:47

La Guàrdia Urbana ha detingut un jove de 20 anys aquest divendres a les 6h de la matinada per robar una royonera i treure una navalla al ser interceptat pels amics del propietari.



Els fets han succeït quan un grup de joves estaven asseguts en un mur del casc antic i se’ls ha apropat un altre jove, el qual ha agafat la ronyonera de damunt del mur i ha sortit corrents. Els amics del propietari, a l’adonar-se del fet, han sortit corrents darrera d’ell. Quan intentaven aturar-lo, uns metres endavant, aquest els ha tret una navalla, per la qual cosa l’han deixat fugir del lloc.



El grup de joves ha trucat a la Guàrdia Urbana per explicar els fets i descriure l’home que ha marxat amb la ronyonera. Aproximadament deu minuts després una de les dotacions d’agents ha trobat al jove que corresponia amb la descripció al carrer Orosi. En escorcollar-lo, els agents han trobat part del material robat i la navalla amb que va amenaçar al grup d’amics. L’home ha quedat detingut per un pressumpte delicte de robatori amb violencia i intimidació.