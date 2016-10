L'incendi, que s'ha produït en uns matolls, ha afectat un turisme estacionat just al costat.

El foc, que ha tingut lloc a la plaça Cardenal Arce Ochotorena, també ha afectat parcialment un cotxe aparcat al costat

Redacció

Actualitzada 07/10/2016 a les 13:50

Un incendi ha cremat aquest migdia de divendres uns matolls de la plaça Cardenal Arce Ochotorena, al costat de l'Amfiteatre de Tarragona. No hi ha hagut danys personals, però les flames han afectat el retrovisor d'un turisme que estava aparcat a la plaça, desfent-ne el plàstic.



Dues dotacions de Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets després de rebre l'avís, a les 12.55 hores, per controlar el foc. Un fum força intens ha omplert la zona, fet que ha generat la presència de curiosos que contemplaven els fets des de dalt de l'Amfiteatre. Tot i això, des dels mateixos Bombers han assegurat que l'incendi ha estat petit.