La manca de diners obliga als Jocs a treballar amb la meitat de personal

Dels 874.166 euros pressupostats en salaris, només n’han gastat 472.646, fet que reforça la conclusió d’una auditoria que remarca la falta de finançament

Actualitzada 06/10/2016 a les 21:08

Almenys 6 concursos pendents

La Fundació Tarragona 2017 s’ha vist obligada a contractar la meitat del personal previst per aquest 2016, davant de les incerteses d’aconseguir el finançament necessari per cobrir tot el projecte. Dels 874.166,60 euros pressupostats en salaris, a 30 de setembre d’enguany, només n’han gastat 472.646,04. Així ho detalla el director corporatiu dels Jocs Mediterranis, Vicente Javaloyes. «Pràcticament, només hem gastat la meitat del que prevèiem», explica. A més, reconeix que «la partida pressupostada de 40.000 euros pensada per a altres despeses relacionades amb el personal, com seria el pagament de dietes o desplaçament, ni s’ha tirat endavant. Ja se sap que aquest tipus de partides són les primeres que cauen quan cal minimitzar costos». De fet, aquesta situació reforça la conclusió que es desprèn de l’auditoria realitzada per la consultora Audit Concept SLP sobre els comptes anuals de la Fundació 2017 del 2015, en la qual destaquen que «el Patronat indica que és conscient que no s’ha aconseguit tota el finançament necessari per cobrir les despeses d’organització dels Jocs».El pressupost final previst destinat a staff aquest any era d’1.185.595 euros i la Fundació ha consumit una partida de 852.098 euros, que inclou la suma dels 472.646 euros, amb els costos de la Seguretat Social i la partida pels treballadors del Patronat Municipal d’Esports. Javaloyes assegura que «actualment comptem amb 35 treballadors, dels quals cinc provenen del Patronat, que tal com ja es va explicar, se’ls va incorporar en les tasques dels Jocs». Concretament el pressupost previst per a aquests cinc treballadors era de 253.572 euros i n’han gastat 194.429. El director corporatiu detalla que, del total d’empleats, sis s’ocupen de l’àrea corporativa, quatre de les tasques de sponsorship & events, cinc en comunicació i màrqueting, quatre en relacions internacionals i protocol, set en operacions i serveis i nou a l’àrea d’Esports. Traduït en nivells professionals, sis d’aquests tenen la categoria de directors, deu són senior manager, vuit junior manager i onze tenen categoria d’assistents.Cal destacar, però, que, segons el portal de transparència el total de les places cobertes i tancades, ascendeix fins a 24. «La nostra missió és ser molt racional amb les despeses, ser innovadors a l’hora de buscar recursos o programes compatibles», afegeix Javaloyes. En aquest sentit, subratllava que «la previsió amb la qual treballem en aquests moments és la de poder arribar fins als 50 empleats, l’any vinent», a la vegada que subratllava que «els voluntaris no poden substituir un lloc de treball, però sí que estem buscant recursos econòmics com els programes de pràctiques amb el SOC». Pel que fa al 2017, preveuen un pressupost d’1.307.729 euros, dels quals 938.596 es destinarien a salaris, 289.132 euros per la Seguretat Social, 171.848 pels empleats afegits del Patronat d’Esports i 80.000 euros en dietes i desplaçaments.D’altra banda, l’auditoria dels comptes del 2015 revela també que «per poder afrontar les despeses previstes, tant per l’exercici 2016 com el del 2017, es necessita 169.666 euros –corresponents al dèficit d’enguany si es resta la previsió de despeses i ingressos– i 10.405.971 euros pel 2017». Així, l’informe destaca que «per al seu finançament existeixen negociacions per arribar a acords de donació i patrocinis amb diverses empreses i institucions. A més, cal tenir en compte que s’arrossega un romanent de tresoreria d’1.115.340 euros» i que preveuen un ingrés addicional d’1 milió d’euros en ticketing.No obstant això, fins al moment només s’han tancat 7.302.500 euros. En patrocinis, només han aconseguit sumar 1.601.500 euros de la mà de Repsol, CaixaBank, El Corte inglés, Damm, Telefonica, Port de Tarragona i Comsa Emte. D’aquesta manera, la suma de patrocinis i donacions dóna lloc a 8,9 milions d’euros, una xifra molt allunyada dels 22 milions que havien previst.Més enllà de la licitació d’infraestructures com la piscina olímpica de 50 metres –finançament que continua en entredit– Vicente Javaloyes explica que «seguim treballant i esperem obrir el concurs per a l’allotjament dels que no serien esportistes –àrbitres, premsa, organització, entre d’altres– aquest mes». La licitació buscarà hotels, operadors o UTE’s i grups hotelers que cobreixin 1.000 habitacions. Abans de novembre, volen treure a concurs el contracte de transports. Així faltarà la licitació del material esportiu, la imatge i la senyalística, la seguretat privada i l’assegurança global dels Jocs Mediterranis.