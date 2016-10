La carta d'un jubilat que demana que se li torni la cartera robada en un supermercat

A l'interior de la cartera no hi havia diners, sinó que contenia un mòbil i unes ulleres de lectura

Redacció

Actualitzada 07/10/2016 a les 19:27

Un home jubilat es trobava al Mercadona del carrer Manuel de Falla de Tarragona el passat dijous 6 d'octubre, a les 12 del migdia, disposat a comprar al supermercat, quan va ser víctima d'un robatori. Els fets van tenir lloc just quan l'home anava a pagar els productes que havia adquirit a l'interior de l'establiment. En una de les guixetes del supermercat hi havia guardat una bossa amb una barra de pa, un diari i una cartera que només contenia el telèfon mòbil i unes ulleres de lectura. En faltar-li alguns cèntims estant a la caixa, va anar a obrir la guixeta per utilizar els 50 cèntims per pagar. Va deixar-la oberta per tornar a la línia de caixes i finalitzar la compra, i en tornar per recollir les seves pertinences va descobrir que la cartera havia desaparegut.



Després d'aquests fets, l'home va escriure una carta en la qual demana a la persona que li va sostreure la cartera «que tingui a bé de fer arribar al Mercadona qualsevol de les dues coses que consideri a la seva consciència». I és que tal com explica en aquest escrit, «a la cartera no hi havia diners, tan sols el mòbil que pel meu aniversari em van regalar els meus fills i unes ulleres de lectura». I remarca, per finalitzar: «Res d'això li serà útil».