El Primark de Tarragona busca personal a l'espera de la imminent obertura

La companyia irlandesa ha posat en marxa la cerca de personal per la botiga que obrirà al Parc Central

Actualitzada 07/10/2016 a les 15:05

La botiga low cost irlandesa Primark, que tal com avançava Diari Més fa una setmana obrirà les seves portes al Parc Central de Tarragona abans de Nadal , ja ha posat en marxa els processos de selecció de personal. Les ofertes de feina es poden consultar a la pàgina web de l'empresa a través d'aquest enllaç Les posicions laborals que de moment estan disponibles són de Trainee/Department Manager, Assistant Manager, Store Manager, People & Culture Manager/Responsable de Recursos Humans, People & Culture Supervisor/a, Supervisor/a de botiga i Retail Assistant/Dependent/a.La botiga estarà ubicada a la planta baixa del Parc Central, a la superfície on abans hi havia el supermercat Eroski, que va reduir la seva superfície fa uns mesos. Tal com publicava aquest diari, segons asseguraven les fonts municipals, la marca irlandesa té la intenció d’obrir com més aviat millor, i les obres estan en marxa des de fa aproximadament un mes. Tot i que tant Parc Central com Primark han volgut portar el procés d’obertura amb la màxima confidencialitat possible, els treballadors de Parc Central fa setmanes que «aguanten l’estrident soroll» de les obres.