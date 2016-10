Alerten d'una forta olor de gas al centre de Tarragona

Es desconeix l'origen, tot i que s'ha descartat que es tracti d'una fuita

07/10/2016

El 112 ha rebut aquest divendres al migdia diverses trucades de veïns de la ciutat de Tarragona a causa d'una forta olor a gas. Els bombers han rebut l'avís a les 12.35h, moment en què s'han desplaçat a la Rambla Nova per fer les medicions pertinents per comprovar si hi havia una fuita de gas, que han donat negatives.



La Guàrdia Urbana explica que alguns blocs, com el de l'antiga caixa Tarragona, han estat a punt d'evacuar. Els agents han informat que l'olor podria provenir de la descàrrega en un vaixell de propà del Port. Per la seva part, el Port de Tarragona ha afirmat que la Policia Portuària i Medi Ambient han fet les comprovacions corresponents i no s'ha detectat cap incident ni cap olor provinent del vaixell de propà atracat. També expliquen que l'Autoritat Portuària tampoc ha rebut cap avís dels veïns respecte aquesta olor.



Un dels alertants ha estat l'Institut Tarragona, el qual s'ha rumorejat que havia estat desallotjat. Fonts de l'institut que ha pogut consultar Diari Més han indicat que el centre educatiu a seguit amb les seves classes amb tota normalitat. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, la companyia de gas també s'ha traslladat fins l'institut per comprovar que no hi hagués cap fuita.