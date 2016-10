Teatre, música, màgia aquesta tardor als Teatres de Tarragona

Entre les obres teatrals destaquen 'L'Avar' de Molière amb Joan Pera i 'Caiguts del cel', amb Emma Vilarasau i Jordi Bosch

Redacció

Actualitzada 06/10/2016 a les 13:45

Teatres Tarragona engega la seva programació de tardor amb un total de vint-i-sis espectacles de diferents arts escèniques, com per exemple teatre, dansa, música i màgia. La temporada abastarà tota la tardor i principis d’hivern, inclosos els espectacles de nadal i l’entrada de nou any.



Entre les peces teatrals programades destaquen L’Avar de Molière amb Joan Pera; Caiguts del cel amb Emma Vilarasau i Jordi Bosch; Avui no sopem amb Jordi Banacolocha o El bon pare amb Lluís Soler. També tindran lloc els espectacles produïts al territori i per gent del territori, com per exemple els Pastorets o els concerts de Nadal. Per altra banda, Teclasmit farà un homenatge a Olga Xirinacs, mentre que Camera Musicae homenatjarà a Pau Casals. Destaca també el concert del 50è aniversari de l’Hospital Joan XXIII a càrrec de la Jove Orquestra Intercomarcal.



La programació de tardor de Teatres Tarragona també compta amb espectacles familiars, de dansa, de màgia i l’òpera. En aquests camps destaquen El trencanous de la mà d’Artemis, la màgia de Mag Gerard, les bombolles de Pep Bou i l’òpera Don Giovanni. També s’escenificarà la nova producció de Metròpera, Lo Speziale i l’espectacle del circ Rhum i Cia.



Les entrades, que sortiran a la venda el proper dijous 20 d’octubre, es podran adquirir a les taquilles del Teatre Metropol o per internet.