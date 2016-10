Rescaten un gos abandonat durant dies per uns ocupes a un pis de Tarragona

Els veïns van alertar la Guàrdia Urbana i van ser necessaris els bombers per accedir al pis

06/10/2016

El passat 4 d’octubre una dotació de bombers va aconseguir rescatar un gos que es trobava en estat de deshidratació i malnutrició des de feia dies en un pis abandonat i que havia estat ocupat, al barri del Pilar de Tarragona.



El rescat, que es va fer amb utilitzant un camió-escala per accedir a l’interior de l’immoble, es va fer després que els veïns alertessin la Guàrdia Urbana de la presencia d’un gos que, des de feia dies, bordava i plorava dins el pis.



Es tracta d’un pis abandonat que havia estat ocupat, però del qual havien marxat els seus ocupants, deixant l’animal abandonat. Els primers intents de la policía local per accedir a l’immoble no van fructificar i va ser necessària la presencia dels bombers per poder-hi entrar.



Una vegada a l’interior de l’habitatge abandonat es va localitzar l’animal sota un llit amb evidents signes de malnutrició i deshidratació. Els llacers municipals van ser els encarregats de recollir el gos, que van dur l’animal a la gossera.



A l’interior de la nevera també es van trobar aliments que van ser retirats i llençats als contenidors corresponents. L’habitatge estava sense electricitat i es van retirar per evitar-ne la putrefacció i les males olors que provocarien a tot l’edifici.



Els serveis municipals van poder també localitzar els responsables de l’entitat bancària que té la propietat de l’edifici per sol·licitar que es realitzin treballs de neteja i de tancament per evitar futures ocupacions.