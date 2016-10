Pedriatria es converteix en l'escenari del musical de 'El Rei Lleó'

Els més petits van fer volar la seva imaginació

Redacció

Actualitzada 05/10/2016 a les 21:48

Dotze actors amateurs de la companyia La Corriola Teatre de la Pobla de Mafumet que protagonitzen el musical El Rei Lleó han visitat, aquest dimecres, els infants ingressats a la planta de pediatria de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Els petits van gaudir d’una trobada amb alguns dels personatges que donen vida al musical, creat per la companyia La Corriola Teatre de La Pobla de Mafumet.



Vestits i maquillats exactament com ho fan sobre l’escenari, els actors i actrius van compartir una estona amb els nens i nenes de l’hospital, i van explicar anècdotes i fotografies per aconseguir que, com a mínim durant el temps de la visita, els infants poguessin fer volar la seva imaginació molt lluny de l’hospital. I ho van aconseguir, tot i que alguns, en el primer moment, van deixar anar alguna llàgrima.



L’estada de la versió pobletana de El Rei Lleó a Tarragona tindrà continuïtat el proper 22 d’octubre, quan la companyia trepitjarà l’escenari del Teatre Metropol per oferir una doble funció –18 i 20.30 hores–. La finalitat és la mateixa de sempre: seguir gaudint sobre l’escenari i ampliar encara més les xifres d’un espectacle amb un rerefons solidari.



En aquest sentit cal recordar que El Rei Lleó és el projecte més ambiciós de La Corriola Teatre, i també el que més bona acollida ha tingut. De fet, ha assolit un èxit sense precedents i ha superat les previsions més optimistes. Fins ara, més de 7.000 espectadors han gaudit amb les 15 representacions efectuades d’un dels musicals de més renom en el panorama teatral internacional, i que els membres de La Corriola Teatre han sabut adaptar i preparar des de zero: el càsting, els cursos de maquillatge, la creació de vestuari i màscares, els tallers de cant i absolutament tot el procés de creació de l’obra té el segell de la companyia pobletana, que s’ha centrat en aquest gran projecte durant l’últim any i mig, gràcies a la implicació, el compromís i l’empenta del grup.