Les màquines treuen la runa del solar ubicat entre la Floresta i Les Gavarres

Fa més de set anys que l’associació veïnal del barri demana que es netegi l’esplanada, que s’ha convertit en un abocador ple de paneroles i rates

Actualitzada 05/10/2016 a les 20:51

Set anys després, els veïns de la Floresta han aconseguit que es netegi l’esplanada situada entre el barri i Les Gavarres. Des de fa gairebé dues setmanes, les màquines i els contenidors es dediquen a treure la runa i la brutícia d’aquest solar, que ha portat tants mals de caps als veïns del barri. I és que quan van començar les obres de les passarel·les que travessen la carretera T-11, aquesta esplanada es va convertir en un abocador. Electrodomèstics, roba, brossa i, sobretot, molta runa, omplien la zona.



Des de fa molts anys, l’Associació de Veïns de la Floresta ha lluitat per solucionar el problema, ja que les plagues de rates i paneroles s’havien apoderat de la zona. El president de l’entitat veïnal, Miguel Ángel Cruz, confessa que «gràcies a l’interès d’alguns representants polítics, especialment de Cristina Guzmán (CiU) i José Luís Martín (PP), s’ha pogut portar a terme aquesta neteja». Per la seva banda, la regidora de Convergència, Cristina Guzmán, es va posar en contacte amb el Ministeri de Foment –propietaris del solar– i va gestionar la retirada de la runa. «Allò era un abocador en tota regla en mig d’un barri. Han tardat, però finalment ho han fet. De totes maneres, això era feina de l’Ajuntament», declara Guzmán, que va afegir que l’equip de govern té abandonats els barris. «És la deixadesa personificada. Hi ha gran mancança de manteniment, calen noves inversions», comenta Guzmán.



El president de l’associació veïnal assegura que l’esplanada era un magatzem pels operaris de les obres de les passarel·les, «però els treballs es van acabar i la runa va continuar allà», explica. També ha proposat urbanitzar o fer una zona verda en aquest solar, «que ara sí que serà transitable», explica Cruz, que afegeix que la «lluita per aconseguir la neteja de l’espai ha estat llarga i dura». Tot i així, l’associació de veïns seguirà reivindicant l’abandonament de la Floresta per part de l’Ajuntament, que es pot veure a través de les mancances que pateix el barri, com per exemple el mal estat del local social i la manca d’enllumenat.