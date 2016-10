L'Institut Pons d'Icart recuperarà l'accés principal a la Rambla Vella

Liciten treballs per gairebé 300.000 euros que també serviran per unir l’edifici principal amb un d’annex

Actualitzada 05/10/2016 a les 20:53

L’Institut Pons d’Icart de Tarragona recuperarà l’accés principal a la Rambla Vella. A través dels Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat, Infraestructures.cat ha licitat les obres que serviran per reobrir l’antiga entrada del centre i que també permetran millorar l’accessibilitat entre els diferents edificis que conformen el recinte. El cost dels treballs serà de 293.870 euros i es preveu que aquests no comencin fins a l’any vinent. De fet, aquestes tasques corresponen a la segona fase d’obres de l’institut, després que l’any passat ja arrangessin diversos espais. Des de l’institut detallen que «durant l’estiu de l’any passat vam refer els despatxos de direcció i secretaria, els d’atenció a les famílies». Per aconseguir-ho, van transformar el que fins llavors havia estat «la casa del conserge». El principal motiu d’aquesta suma de reformes és «el creixement exponencial» del centre. Així, detallen que, en l’actualitat, «tenim 600 alumnes repartits en tres línies per cada curs de l’Educació Secundària Obligatòria i set cursos de Batxillerat, quatre de primer i tres de tercer».



Amb la recuperació de l’antiga entrada principal, des del centre volen «substitur l’actual entrada petita i fosca». Per tal de minimitzar les molèsties, calculen que els treballs començaran pels volts de Setmana Santa. «L’entrada s’està utilitzant per a l’accés de vehicles i creiem que uns dies abans de les vacances de Setmana Santa ja es podran començar les obres», afegeixen. La façana on l’edifici confronta amb aquesta via disposa d’un pati que és el que permetrà realitzar el nou accés ja que existeix un desnivell d’1,50 metres. En aquest espai se situen unes escales frontals i un pas lateral adaptat, sense desnivell, ja que aquesta circulació desemboca al carrer de l’Assalt. A la vegada, l’objectiu d’aquests treballs també és el de millorar l’accessibilitat al centre. Durant els mesos d’estiu construiran una passera coberta que unirà l’edifici central amb un altre d’independent. Aquest és el que conté la sala d’usos múltiples o sala d’actes, l’aula de música i una de les aules destinades a cursar Batxillerat. La durada total de les obres s’estima en setze setmanes. Així, es vol aconseguir que l’accés a peu pla sigui possible a tot el recinte, mentre s’eliminen barreres arquitectòniques.