L'autèntica història de 'Carmen' arriba dissabte a la Tarraco Arena Plaça

Salvador Távora combina flamenc, cant i teatre

Actualitzada 05/10/2016 a les 20:59

El dramaturg sevillà Salvador Távora porta fins a la Tarraco Arena Plaça el Musical Ópera Flamenca Carmen, aquest dissabte. De fet, la versió que es podrà veure a partir de les deu de la nit serà la de la llegendària Carmen la cigarrera. L’espectacle portarà més d’una trentena d’artistes sobre l’escenari i busca combinar diferents disciplines de les arts escèniques. Entre elles, sobretot es podrà gaudir del flamenc de Triana, la dansa, el cant, la música i el teatre. A més, entre els intèrprets també hi haurà la presència d’un cavall de pura sang. El productor, Jesús Cañas, va explicar –aquest dimecres durant la seva presentació– que «l’espectacle busca mostrar la veritable Carmen, treure a la llum la dona que hi havia darrer i no la figura malinterpretada que molts han difós des del 1820».



En aquest sentit, va defensar que «Carmen era una dona molt guapa, gitana, d’una alçada desmesurada per la seva època, ja que mesurava prop 1,77 metres i que realment estava avançada al seu temps. Va ser una lluitadora, defensora dels drets de les treballadores». A més, destacava que «hem volgut minimitzar els moments dramàtics, perquè volem mostrar la força de Carmen». Les profundes arrels andaluses es deixaran veure en tot moment, en un espectacle que no escatimarà en portar fins a l’últim detall en escena. «L’olor d’encens de la Setmana Santa hi serà present. És un espectacle que arriba a través dels cinc sentits», afegia Cañas. La funció comptarà també amb la participació de la banda de cornetes i tambors de La Esperanza de Triana.



L’espectacle farà escala a Tarragona en la seva gira internacional que ja ha trepitjat més de 30 països. De fet, ha estat reconegut amb un premi Max a les arts escèniques, l’han vist més d’un milió d’espectadors des de la seva estrena, l’any 1996.