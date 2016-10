Els cuiners amb Estrella de la província donen suport a la lluita contra el càncer

El Sopar de les Estrelles es celebrarà l’11 de novembre al Complex Educatiu de Tarragona

Moisés Peñalver

Actualitzada 05/10/2016 a les 21:32

El Sopar de les Estrelles Michelin contra el càncer i la leucèmia comptarà en aquesta sisena edició amb el suport d’una important representació del món gastronòmic de la província, entre els quals es troben els quatre guardonats per la prestigiosa guia. Els beneficis aniran destinats a la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre, així com a la Fundació Carreras contra la leucèmia. Joan Bosch (Can Bosch), Diego Campos (El Rincón de Diego), Fran López (Villa Retiro) i Jeroni Castell (Les Moles) són els quatre cuiners guardonats, als que s’uniran Marco Borromeo (El Palau del Baró) que ha estat un gran impulsor d’aquesta activitat solidària i que aquest dimecres no va estar present a la presentació. Àngel Jimènez, del Complex Educatiu de Tarragona (seu del sopar), Gabri Olivier (geladeria Olivier), Gilbert García, pastisser de La Boella i Jordi Grifoll, de Lounge Cambrils són alguns dels que participaran desinteressadament en què tot surti bé.



Grifoll serà l’encarregat de la coordinació del servei a taula, mentre que Jordi Andreu (Forn Andreu de Tarragona) serà el responsable de l’elaboració del pa que es servirà durant la nit. Els organitzadors han decidit augmentar el preu del cobert a 45 euros per persona, el que fa suposar que se superaran els 12.000 euros recaptats l’edició anterior. L’aforament està limitat a 400 comensals, que ocuparan taules per a vuit persones. Una novetat d’enguany és que els aperitius elaborats pels cuiners se serviran a taula i es mantindrà un còctel de benvinguda.



Com en altres edicions anteriors, Makro, la gran superfície especialitzada en subministraments professionals d’hostaleria serà el proveïdor oficial dels restauradors i pastissers, col·laborant d’aquesta manera en l’acció solidària. Alberto Manteca, el seu gerent, va remarcar l’orgull que representa per la marca ajudar en aquesta tasca facilitant els millors productes als cuiners. Els cuiners van expressar dimecres la seva satisfacció per poder participar en aquesta activitat i també van remarcar la col·laboració entre tots ells perquè la iniciativa arribi a bon port.



Alguns dels cuiners, com Diego, encara no havia acabat el seu plantejament pel plat que prepararia, tot i que va avançar que tindria una temàtica relacionada amb les runes Mexicanes. Jeroni Castell, que realitza el plat principal, prepararà una costella de porc a baixa temperatura amb poma de fira. El pa també ocuparà un lloc especial, ja que s’elaborarà amb aigua de mar i massa mare. Qui vulgui assistir al sopar haurà de posar-se en contacte amb el telèfon 977232424 per reservar plaça.