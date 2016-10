Arriba a Tarragona un creuer que només disposa de suites de luxe

L'Hebridean Sky farà parada a Marina Port Tarraco amb 120 creueristes, la majoria britànics

Actualitzada 06/10/2016 a les 14:11

El creuer Hebridean Sky de la companyia Salen Ship Managem farà escala aquest divendres per primera vegada al Port de Tarragona. Es tracta d'un veixell de luxe amb capacitat només per a 120 passatgers, que viatgen allotjats a les suites de que disposa el creuer. La majoria dels creueristes, en aquesta ocasió, són de nacionalitat britànica.



A les 8h el vaixell atracarà a les instal·lacions de Port Tarraco procedent de Maó, i salparà a les 18 h direcció València. Aquest és el dissetè creuer de la temporada de Tarragona Cruise Port Costa Daurada, dels 22 previstos.



L'Hebridean Sky va ser construït l'any 1992 i va ser reformat l'any 2005. Aquest mateix any 2016 ha tornat a ser reformat.