Unicef avalua si Tarragona és amiga de la infància

La Comissió decidirà a finals d’aquest mes si Tarragona obté el segell CAI (Ciutat Amiga de la Infància)

Redacció

Actualitzada 04/10/2016 a les 20:41

L’alcalde Josep Fèlix Ballesteros va rebre, aquest dimarts, als membres de la Comissió Avaluadora d’Unicef per a la candidatura de Tarragona com a Ciutat Amiga de la Infància. A continuació, van visitar l’Escola Pràctiques, un dels centres de la ciutat que ha participat en diversos projectes educatius de la ciutat i va ser una de les primeres a participar en el Consell Municipal d’Infants de Tarragona.



Al llarg del dia, la Comissió va reunir-se amb tècnics de les conselleries municipals i dels Serveis Territorials d’Ensenyament per exposar els projectes educatius de la ciutat, entre d’altres, el Pla Educatiu d’Entorn. La visita de la Comissió va finalitzar a la tarda amb l’assistència al Ple Extraordinari del Consell Municipal d’Infants de Tarragona.



La Comissió decidirà a finals d’aquest mes si Tarragona obté el segell CAI (Ciutat Amiga de la Infància) d’Unicef. El segell suposarà el reconeixement del compromís local de la ciutat amb la infància i l’adolescència en l’impuls del seu benestar.