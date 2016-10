La urbanització de la zona de Viladegats podria començar d'aquí a un any

El regidor Josep M. Milà explica que «SMHAUSA necessitarà almenys sis mesos per tenir el projecte de reparcel·lació»

Actualitzada 04/10/2016 a les 22:36

L'Ajuntament de Tarragona ha fet un pas en ferm en la urbanització de la zona de Viladegats. En el plenari del passat divendres, van aprovar que s’atorgués la condició d’administració actuant al Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes S.A. (SMHAUSA). Tal com explica el regidor d’Urbanisme, Josep Maria Milà, aquest fet suposa que «serà SMHAUSA qui adquireix la responsabilitat del planejament i l’execució de les obres per millorar aquest indret». En aquest sentit, cal recordar que urbanitzar Viladegats és un dels objectius que el govern de Josep Fèlix Ballesteros fa anys que va posar sobre la taula, però que encara no ha arribat a bon port. Milà destaca que «era una voluntat de Territori i, ara finalment, a nivell operatiu se n’ocuparà SMHAUSA».



El Servei Municipal de l’Habitatge de la ciutat haurà de dur a terme el projecte de reparcel·lació, el pla de millora urbana i el projecte d’urbanització de la zona. El regidor calcula que «per tenir enllestit el projecte de reparcel·lació necessitarem almenys sis mesos». A la vegada, calcula que es podrà iniciar les obres d’urbanització «d’aquí a un any». El cost d’elaboració del paquet de projectes i el pla de millora podria ascendir fins als 140.000 euros, una dotació econòmica que l’Ajuntament ja té a les seves mans.



Milà destaca, però, que «l’objectiu és elaborar uns arranjaments amb les condicions mínimes que estableix la llei. No volem posar cap tipus de luxe. Volem dur a teme uns treballs similars als que es van fer a la zona de Rodolat del Moro». Per això, assegura que s’urbanitzarà l’espai garantint serveis com «l’accés rodat, xarxa d’aigua, enllumenat públic, subministrament elèctric i clavegueram». També va recordar que «els veïns hauran de pagar les obres d’urbanització», d’aquest espai que, actualment, ja és sòl urbà, però en el qual no es poden atorgar noves llicències d’obres, ja que no compleix amb la condició de «solar» perquè li manquen els serveis bàsics que es volen instal·lar.



Així mateix, el regidor va recordar que «hi ha moltes parcel·les per edificar a Viladegats, però si no s’urbanitza, mai es podrà fer». L’objectiu final, defensava, és «anar desencallant algunes de les zones que es troben en aquesta situació que no anomenaria il·legal, sinó permesa, ja que es van construir fa més de 40 anys i sense normes urbanístiques».



Cal recordar també que el consistori va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM a l’àmbit denominat del Culubret (PPU-62) –superfície de 23.300 metres quadrats que per l’oest limita amb la carretera de Santes Creus i, interiorment hi transcorre el camí de Viladegats i del Llorito– i una petita part de la Vall del Llorito (PPU-41), el juny de l’any passat. Aquesta ja havia de servir per accelerar el desenvolupament dels seus plans parcials que, en primera instància, es preveia desenvolupar entre el 2025 i el 2030, però que aleshores ja es va avançar i van preveure dur a terme abans que s’acabi l’any 2018. L’objectiu principal era canviar l’actual ús industrial dels terrenys a nous usos residencials, fet que també permetrà la creació d’una gran avinguda d’accés a Tarragona que millori la imatge de la ciutat en aquesta entrada i canalitzar el trànsit rodat de provinent de la zona de Sant Pere i Sant Pau i l’Oliva.