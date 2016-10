La CUP demana renunciar als Jocs Mediterranis

Apel·len a la manca de finançament, la opacitat i la improvisació del projecte

La CUP a Tarragona, davant de les informacions publicades que plantegen ajornar els Jocs fins a un any, demana que es renunciï als Jocs del Mediterrani de Tarragona en base de la manca de finançament, la opacitat i la improvisació del projecte.



En relació a les informacions publicades en els mitjans de la possible però darrera opció d’ajornar els Jocs fins 2018, els cupaires han afirmat que «una vegada més, els Jocs han fet gala de la seva opacitat, perquè molt sovint les informacions van filtrant-se de forma clara a alguns mitjans, i aquesta proposta només fa que refermar el nostre posicionament, que és que cal parlar seriosament sobre renunciar als Jocs Mediterranis d’una vegada per totes».



El grup polític també ha titllat l’esdeveniment esportiu de “proposta desesperada del govern de la ciutat, que tampoc no dóna explicacions clares del cost econòmic dels Jocs i que, a més a més, endeutarà la ciutat i obrirà les portes a privatitzar les instal·lacions pagades amb els diners de totes i tots, incloses barbaritats com la proposta de Santagadea o qualsevol altra de similar que de ben cert arribarà”.



Els cupaires han recordat que, molt sovint, les promeses de finançament de Madrid són «papers mullats, fum i paraules en clau electoralista», com asseguren que ha passat amb el Mercat Central o les infraestructures com trens i carreteres.