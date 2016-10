Iceta:«Si el PSOE vol canviar la seva posició, ho haurà de consultar»

El socialista va trobar-se amb afiliats a Tarragona

El candidat a les eleccions primàries per elegir el Primer Secretari del PSC, Miquel Iceta, va fer una parada, aquest dimarts a la tarda a Tarragona per trobar-se amb afiliats i simpatitzant socialistes de les comarques tarragonines per tal d’explicar les seves propostes polítiques i programàtiques. D’entrada, Iceta va reconèixer que «no els amago que el que voldria és guanyar i guanyar bé. Fer-ho de la forma més clara, transparent i positiva possible, demostrant que és possible fer un procés competitiu de primàries que, lluny de dividir, uneixi i impulsi».



En aquest sentit, va assegurar que «estic molt content del suport que ja he rebut i vinc a agrair l’esforç que s’ha fet des de la Federació en el procés de recollida d’avals». Així va recordar «l’empat» que s’ha registrat en nombre de vots, entre ell i Núria Parlon, i va determinar que «cal convèncer a tots aquells que han participat en el procés, que el moment decisiu serà el 15 d’octubre». Ara bé, va reivindicar que «encara no he vist cap convocatòria ni comunicat que manifesti que el posicionament del PSOE envers el PP ha canviat». D’aquesta manera, va voler «ser molt clar» per defensar que «si el PSOE vol canviar la seva posició no hi haurà millor mètode de fer-ho que consultant-ho als militants».



De fet, va detallar que «hi ha militants que em recorden que els vam fer una consulta quan volíem negociar amb Ciutadans i no entendrien que no ho féssim, ara, amb un pacte que ens duria a la investidura de Mariano Rajoy». D’altra banda, en referència a les declaracions de dimarts de Javier Fernández, president de la Comissió Gestora al davant del PSOE, en les quals defensava que «el partit s’ha podemitzat», Iceta va oposar-s’hi assegurant que «veig al PSOE i al PSC amb moltes ganes de resoldre els problemes dels ciutadans».