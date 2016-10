Els comerciants ja poden entrar al Mercat per començar a preparar les seves parades

L'edifici ja té data de finalització, el 10 de gener de 2017

Actualitzada 05/10/2016 a les 12:34

Els paradistes, que «esperaven amb candeletes» aquest moment, ja poden entrar al Mercat Central de Tarragona per adaptar la seva parada. Després d'una dècada inoperatiu i en obres, el Mercat ja té data de finalització, el 10 de gener del 2017. L'edifici, que ja ha arribat a un 90% d'execució, conserva les encalçades originals d'acer del sostre i s'ha revestit de fusta, així com també ho estan les 43 parades del nou mercat. Amb un pressupost astronòmic de 46 milions d'euros, la reforma ha passat per moltes vicissituds, amb períodes fins i tot de paralitzar-se les obres. Precisament per donar liquiditat a l'empresa constructora, l'Ajuntament ha confirmat que es quedarà l'aparcament soterrat, d'unes 330 places, repartides en dues plantes per un import de 5,3 milions d'euros. El consistori ja ha efectuat una paga inicial de 752.000 euros.