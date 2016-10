L'home també ha estat detingut per conduir sense carnet i intentar agredir a les autoritats i a personal mèdic

Actualitzada 05/10/2016 a les 11:00

Un home begut deixa el cotxe enmig del camí del Llorito

La Guàrdia Urbana ha detingut aquest dimecres a les 6.24h un home per un presumpte delicte de robatori d’un vehicle, atemptat a agents de l’autoritat, danys i per conduir sense permís per pèrdua dels punts.Els fets han començat a les 3.30h, quan els agents han vist un grup de quatre joves a l’avinguda Catalunya amb Portal del Roser, un d’ells intentant robar una motocicleta. La Guàrdia Urbana els ha trobat marihuana, motiu pel qual els han denunciat per la tinença de substàncies estupefaents. En no poder localitzar el propietari del vehicle per comprovar si tenia algun desperfecte, els agents han deixat marxar el grup de joves amb el convenciment que tornarien per robar alguna altra motocicleta.Dos dels joves han tornat a les 5.20h per robar una altra moto i la patrulla els ha interceptat quan es disposaven a posar-la en marxa. Quan el caporal ha baixat del vehicle policial, el detingut ha intentat atropellar-lo tot perdent el control del vehicle i caient al terra.Un cop dins del vehicle policial, el detingut ha trencat un dels vidres del cotxe que el portava a l’hospital de Sant Pau i Santa Tecla per fer-li un reconeixement mèdic. A l’hospital, el jove ha intentat agredir de nou als agents i al personal mèdic. Un cop s’ha comprovat la seva identitat, els agents han vist que no tenia cap punt al carnet de conduir. Per tot plegat, se li imputa un delicte de robatori d’un vehicle, atemptat a agents de l’autoritat, danys i per conduir sense permís per pèrdua dels punts.La Guàrdia Urbana va trobar-se, aquest dimarts a les 18.38h, un vehicle al mig de l’antic camí del Llorito, el qual tallava el pas a la resta d’usuaris de la via. Els agents van practicar la prova d’alcoholèmia al conductor, que estava fora del cotxe i desorientat, la qual va donar positiva. Per aquest motiu, la Guàrdia Urbana realitza diligències per un presumpte delicte de seguretat vial.Per altra banda, els agents d'aquest cos han observat la matinada d’aquest divendres, concretament a les 3.30h, com un home i una dona discutien a la via pública sota els efectes de begudes alcohòliques. Una tercera persona s’ha acostat als agents i a la parella, també amb signes d’anar beguda, i ha confirmat que tots tres havien estat bevent i que la discussió no tenia importancia. Els agents han vist aquest darrer home conduint en dirección a la Rambla Nova. La Guàrdia Urbana ha aturat el cotxe i ha fet la prova d’alcoholèmia al conductor, que ha donat positiva.