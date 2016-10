Ciutadans exigeix una Junta de Portaveus per aclarir la data d'inici del Jocs

El grup polític ha instat al coordinador dels Jocs, Javier Villamayor, a dur una política de transparència i informar de les reunions que es fan a Madrid

Redacció

Actualitzada 05/10/2016 a les 12:23

El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona, Rubén Viñuales, ha demanat a l’equip de govern «una Junta de Portaveus per aclarir la data d'inici dels Jocs del Mediterrani», després de la reunió de dilluns de l'alcalde, Josep Félix Ballesteros, amb el Comitè Olímpic Español (COE) i que diversos mitjans de comunicació publiquessin un possible ajornament dels Jocs al 2018.



Viñuales ha instat al tinent d'alcalde i coordinador dels Jocs Mediterranis, Javier Villamayor, a «dur a terme una política de transparència i informar sobre el contingut de les reunions que s'estan efectuant a Madrid amb el Comitè Olímpic Espanyol». En aquest sentit, ha lamentat que «no s'informi amb caràcter previ d'aquestes reunions a les forces polítiques que han manifestat la voluntat de recolzar els Jocs del Mediterrani».