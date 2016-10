Tarragona acollirà la I Copa Bodybuilding Fitness a Catalunya

Les semifianls i les finals d'aquesta competició de culturisme tindran lloc el 12 d'octubre

La primera Copa de Bodubuilding Fitness a Catalunya se celebrarà a Tarragona, concretament al Palau Firal i de Congressos. La competició de culturisme, organitzada per Merino Gimnàs (Universal Fitness) amb la col·laboració de Fernando Gornals, Anselmo Cortado i Oscar Marin, servirà per seleccionar els esportistes d’àmbit regional que posteriorment competiran en la categoria estatal. L’organització assegura que la competició serà «un espectacle de físic-constructivisme sense precedents a Tarragona».



Les semifinals i les finals de les diferents categories es podran veure el proper 12 d’octubre de 9.30h a 14.30h. Es disputaran les categories masculines Men’s Physique, Men’s Short, Classic i Culturisme, a més de les categories femenines Bikini Fitness, Body Fitness i Woman’s physique. La organització espera superar enguany el nombre d’inscrits de la darrera edició, en la qual van participar 100 persones de Catalunya entre les que hi havia una representació significativa de Reus. El concurs mou unes 500 persones entre públic, concursants, entrenadors i jutges.



En el marc de la competició també se celebrarà el VII Open de Culturisme Desperaferro, una competició en què el guanyador s’emportarà l’anell Despertaferro forjar amb una combinació d’or i plata i dissenyat per Pep Merino, organitzador de l’esdeveniment. L’Open de culturisme està obert a tots els esportistes que vulguin participar, sense tallatge.



Les entrades per asistir a l’esdeveniment es podran comprar el mateix dia 12 d’octubre a la guixeta per 20 euros. Aquells esportistes que hi vulguin participar encara es poden inscriure trucant al 937 664 144, el telèfon de la Federació Catalana de Bodybuilding.