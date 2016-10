«Pensar que Rajoy solucionarà el tema de l'N-340 és d'innocents»

Rufián assegura que les problemàtiques tarragonines no arriben a Madrid i que «Renfe i Adif han estat unes màquines de fer independentistes»

Les arrels polítiques del diputat d’ERC, que parla espanyol, es troben en una bonica història d’amor viscuda a l’organització catalana comunista, Bandera Roja, i on els protagonistes són els seus pares. Des de ben petit, Rufián s’ha empapat de política a través de la pantalla del seu televisor, ha vist pòsters amb la imatge de Che Guevara i ha escoltat la música de Víctor Jara. Després de treballar per Súmate, l’any 2015 es va presentar com a cap de llista al Congrés per ERC.

—A parlar amb la gent i fer política municipal als barris, la més important segons el meu parer.—Les mateixes que les d’un barri de l’extraradi de Barcelona, Girona i Lleida. Les pensions, el model d’habitatge i la sanitat.—Fa 20 anys que pateixo els rodalies, però jo crec que el cas de Tarragona és flagrant. És urgent dignificar el tema del transport ferroviari i les seves connexions. Aquest fet reflecteix a la perfecció el maltractament de l’Estat espanyol cap a Catalunya.—Que Catalunya sigui independent. La meva experiència a Madrid m’ha demostrat que no hi ha cap altra opció, perquè tenim un Estat que aposta per una línia classista com és l’AVE.— Sí, per mi és important. Renfe i Adif han sigut unes màquines de fer independentistes a Catalunya.—L’estat exacte el desconec, però em consta que el nostre grup parlamentari ho ha preguntat a les dues cambres de l’Estat.—Aquesta és una reivindicació que forma part de l’ADN d’ERC. A més, aquesta reivindicació va ser el meu primer acte electoral i el recordo com una reivindicació històrica.—És complicada, però la meva aposta és la gratuïtat i intentar dignificar la via.—Nosaltres tenim clar que estem a Madrid per intentar defensar Catalunya, les seves institucions i el procés. Nosaltres no volem convèncer a Rajoy de res, ja que pensar que el president intenta solucionar la problemàtica de la N-340, per posar un exemple, és d’una innocència absoluta.—No, tampoc.—No en tinc ni idea.—Sempre i quan no es fomenti la precarietat laboral ni les bombolles immobiliàries, i sigui bo pel territori, sí.—Després del cop d’estat del PSOE, jo crec que no. L’escàndol dels socialistes significa que una part s’abstindrà i que Rajoy serà president.—Tres coses molt importants. Intentem interpel·lar la gent que vota a Podemos, no regalar la imatge de Catalunya a Rivera i arribar a la gent republicana i d’esquerres espanyola.—El referèndum servirà per culminar el procés. S’està treballant amb tres lleis de desconnexió, una d’elles la de transitorietat jurídica, que és una declaració unilateralitat d’independència com una casa de pagès. Tot va endavant, paciència. Penseu que si ara el president Puigdemont i el seu govern fes una roda de premsa i expliqués que s’ha contractat a quaranta persona per treballar a la Hisenda Pública Catalana, el Tribunal Constitucional els inhabilitaria. Malauradament, s’ha de treballar amb discreció i estratègia.—Llavors tenim un problema (riu). El meu amic David Fernández (CUP) em va dir aquesta frase: «Jo cada matí, quan arribo al Parlament, prenia la pastilla roja, per saber que això era Matrix». Tot això és Matrix i la política real es fa al carrer. Si algun dia em converteixo en un imbècil, de ben segur que tindré algú al costat que m’ho dirà.—Durant la meva primera intervenció al Congrés, Pedro Sánchez ens va dir: «Vosaltres provoqueu la crisi de convivència a Catalunya». I jo li vaig contestar: «Crisi de convivència la que tindrà el seu partit a partir d’avui». No és que jo sigui molt espavilat. Qualsevol persona amb uns mínims coneixements sabia que passaria això.—Sí. A Izquierda Unida de Julio Anguita.