La reparació de la pantalla gegant de la Tabacalera costa 36.200 euros

Fa més de deu mesos que no funciona i, en ocasions anteriors, havia retransmès el Concurs de Castells

Actualitzada 03/10/2016 a les 19:55

La pantalla gegant de la Tabacalera fa més de deu mesos que no funciona. L’Ajuntament ja s’ha posat en marxa per solucionar l’avaria i el seu cost ascendeix fins als 36.200 euros (IVA inclòs). Tot i això, des del consistori tarragoní no saben definir quina serà la durada de les reparacions i quan es podrà tornar a posar en marxa aquest element audiovisual de l’Smart Parc Tabacalera.



La pantalla ha quedat a l’ombra des de finals de l’any passat, de manera que, des d’aleshores, els jardins de la Tabacalera també han perdut certa vida. Cal recordar que durant la celebració del Concurs de Castells –que aquest cap de setmana s’ha celebrat a la Tarraco Arena Plaça– dels darrers anys, s’havia projectat la retransmissió en directe a la pantalla per tal que tothom ho pogués veure. Així mateix, en diverses ocasions, va servir per projectar partits de futbol molt esperats com la final de la Champions o moments de la selecció espanyola. Les empreses interessades a projectar els seus espots també poden contractar el servei.



De fet, està formada per una tecnologia que ofereix imatge Full Color que permet projectar imatges nítides a una distància de 15 metres. La gran pantalla digital està basada en un sistema de tecnologia led, que cobreix part de la façana del Magatzem 1 del nou Espai Tabacalera. D’altra banda, també cal recordar que va causar queixes entre el veïnat, el passat estiu. Veïns dels blocs de pisos del voltant de la Tabacalera van assegurar que la pantalla es quedava encesa durant tota la nit i no podien dormir.