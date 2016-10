Iots de luxe converteixen el Port Tarraco en el seu port base durant l'hivern

Les embarcacions Pearl i Sky són dos dels vaixells que 'hivernaran' a les instal·lacions tarragonines

Actualitzada 05/10/2016 a les 16:55

Tothom que passi pel moll de Llevant del Marina Port Tàrraco pot observar diverses embarcacions que destaquen ja sigui per les grans dimensions o pel luxe amarrades a les seves aigües. A diferència dels mesos d'estiu, quan aquest tipus d'embarcacions hi solen fer parada d'un o dos dies, segons informen des del mateix Port, aquests que hi estan actualment amarrats passaran aquí la temporada d'hivern. D'aquesta manera, les instal·lacions tarragonines seran el seu port base per estades que poden variar d’entre un mes fins a vuit mesos o més, temps durant el qual s'aprofitarà per dur a terme tasques de manteniment.Una d'aquestes embarcacions de luxe és el iot Sky, de color negre per fora, construït el 2010 per la constructora de vaixells holandesa Heesen Yachts. De propietat privada, el iot va ser finalista de diversos premis l’any 2011, entre els quals destaquen les categories de millor disseny interior i millor disseny exterior. Té capacitat per a 12 persones, repartides entre 5 cabines, i una llargada de 50,5 metres. Entre els luxes de l’embarcació destaquen un jacuzzi a la coberta i un gimnàs.Pearl és un dels altres dels iots amarrats a les instal·lacions. Aquesta nau destaca per les seves grans dimensions, i és que compta amb una eslora de gairebé 60 metres i una alçada de fins a 11 metres. El iot va ser construït l’any 1998 per l’americana Palmer Johnson Yachts i reformat el 2007, i tot i que ha canviat en diverses ocasions de nom, actualment s’anomena Pearl. Té una capacitat per a 16 persones i 16 membres de tripulació. Tal com l’Sky, també compta amb un jacuzzi a la coberta i un gimnàs al seu interior.Per altra banda, Aphrodite A és un iot més petit que ressalta pel seu color vermell llampant de la coberta. Com a curiositat, aquesta embarcació va pertànyer a la família del creador de Jazztel i Ya.com, l'argentí Martín Varsavsky. Actualment el iot està a la venda i el seu preu, segons el portal Northrop & Johnson, és de 6.800.000 euros. El Nahlin ja fa temps que està amarrat a les instal·lacions de Port Tarraco , i des de 2010 passa, cada any, algunes temporades a Tarragona. Amb una estètica clàssica, característica de les embarcacions de les primeres dècades del segle XX, la història d'aquest iot és d'allò més curiosa, i és que està relacionada amb la monarquia britànica. L'any 1936 el rei Eduard VIII, tiet de l'actual reina Isabel II, va llogar el iot per fer un creuer pel Mediterrani. A més d'altres convidats, l'amant i posterior dona del rei, la nord-americana Wallis Simpson, també es trobava a l'embarcació. Aleshores, Simpson encara estava casada amb el seu marit. Per les convencions socials de l'època, la relació va convertir-se en tot un escàndol, i la premsa va fotografiar els dos amants a dalt del vaixell. Les instantànies van omplir les portades dels diaris del moment i es va obrir una crisi en el si de la institució monàrquica, que va acabar amb l'abdicació d'Eduard a favor del seu germà George.