Concerts i conferències en la celebració del 50è aniversari de Mans Unides

L'entitat celebra l'aniversari amb diversos actes per a tots els públics, com un concert solidari o una exposició fotogràfica

Redacció

Actualitzada 04/10/2016 a les 13:27

Mans Unides de Tarragona celebrarà els seus 50 anys de vida amb diversos actes per a tots els públics. Per una banda, l’Auditori de la Diputació acollirà un concert solidari del conjunt coral-instrumental Tastet Gospel de Taradell, que tindrà lloc el 12 d’octubre. Els diners que es recaptin es destinaran a un projecte educatiu a Cambodja. Per altra banda, la tècnica de l’Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, Paloma Vogel, oferirà una conferència el dia 17 d’octubre.



També es realitzarà una exposició fotogràfica sobre els projectes que Mans Unides ha dut a terme en dues àrees rurals d’Equador, a més de celebrar el tradicional Berenar de la Fam el 3 de novembre. L’últim acte commemoratiu tindrà lloc el 12 de novembre i consistirà en una Celebració Eucarística a la capella del Seminari. En acabar, el Mossèn Josep Frigola oferirà la conferència Missió i Cooperació.



L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, destaca que, malgrat la crisi econòmica, “Tarragona no ha retallat ni un cèntim en cooperació internacional”. Per la seva banda, l’Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, ha posat en valor la tasca de Mans Unides, que fa “un esforç constant per donar una volta a aquest món tan injust”. La presidenta de Mans Unides a Tarragona, Teresa Feliu, ha remarcat que “la col·laboració amb les institucions locals és necessària” per fer realitat la tasca de l'entitat.



Cal dir que Mans Unides de Tarragona ha participat i finançat 190 projectes solidaris en els seus 50 anys de vida. Les seves línies prioritàries d’acció són l’educació per al desenvolupament i sensibilització de la societat sobre la realitat dels països del sud i el finançament de projectes de desenvolupament a l’Àfrica, Amèrica Llatina, Àsia i Oceania. L’Ajuntament de Tarragona ha col·laborat amb el cofinançament de projectes des de l’any 2005, col·laborant en 8 projectes de desenvolupament amb una aportació total de 444.150,09 euros.