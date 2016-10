Un camioner acaba detingut per conduir fent 'ziga-zagues' i negar-se a fer la prova d'alcoholèmia

El vehicle circulava per l'AP-7 entre Cambrils i Tarragona dissabte a la tarda

Els Mossos d'Esquadra van detenir, el passat dissabte, un home de 58 anys, de nacionalitat letona i sense domicili conegut, per conducció temerària i sota els efectes de l’alcohol, i per negar-se a fer les proves d’alcoholèmia.



L'avís va arribar als Mossos d'Esquadra al voltant de les quatre de la tarda, quan tres conductors que circulaven per l’autopista AP-7 van trucar al 112 alertant que un camió de gran tonatge feia ziga-zagues. Els Mossos indiquen que circulava envaint els dos carrils de la via entre Cambrils i Tarragona. Poc després la policia va localitzar el camió i el conductor en una àrea de descans a Tarragona. Els agents, afegeix la nota policial, van observar que el camioner presentava símptomes evidents d’anar sota els efectes de l’alcohol.



El conductor, que segons la policia es va negar en reiterades ocasions a fer la prova d’alcoholèmia, va quedar detingut per conducció temerària, per conduir sota els efectes de l’alcohol i també per negar-se a fer la prova. El detingut, que no té antecedents policials per delictes contra la seguretat del trànsit, va passar a disposició judicial davant el Jutjat d’Instrucció en funcions guàrdia de Tarragona i va quedar en llibertat amb càrrecs.