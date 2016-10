Un atracador acaba sent agredit per un ancià a Bonavista

L'avi va pregar cridant al lladre que no el robés i va acabar agredint-lo quan marxava

Actualitzada 03/10/2016 a les 12:45

Un home d’uns 70 anys passejava la setmana passada per Bonavista, quan un jove, que rondava els 18 anys, se li va acostar amb la intenció de sostraure-li la cartera i els objectes de valor que pogués dur a sobre seu en aquell moment. L’ancià, que es va espantar molt en veure la situació en la qual es trobava, va pregar, a crits, al jove que no li robés res. «L’home gran li va demanar per favor que no l’atraqués, que ell ja tenia una edat i estava malalt del cor. Li va dir diversos cops», explicava a aquest diari Fran Fernández, un veí de Bonavista. El jove lladre, va acabar tenint compassió de l’home i va decidir retornar-li la cartera, veient l’espectacle que s’estava formant. Però l’ancià, no content amb haver recuperat els diners i els seus documents, va voler venjar-se del noi. Li va propiciar tot un seguit de cops fins que aquest va marxar de l’indret.