Tot a punt per la II Trobada Bike Clàssica i Curioses de Tarragona

L'esdeveniment tindrà lloc el proper diumenge 9 d'octubre

Actualitzada 03/10/2016 a les 10:51

Tarragona acollirà el diumenge 9 d'octubre la II Trobada Bike Clàssica i Curioses, organitzada pel Club Ciclista EMT Tarragona.Els participants es reuniran amb les seves originals bicicletes a la plaça de les Corts a les 8.45h per tal d'iniciar el primer recorregut per la ciutat a les 9h. Acte seguit, els participants esmorzaran plegats i mostraran les seves bicis perquè el jurat de l'esdeveniment decideixi quines són les més cridaneres. Després, els ciclistes faran una volta d'exhibició pel centre de la ciutat.La inscripció per aquells que vulguin assistir a la trobada té un cost de 7 euros i es pot realitzar fins el proper 5 d'octubre. Podeu consultar el recorregut concret de l'esdeveniment en aquest enllaç de la pàgina de Facebook del Club Ciclista EMT Tarragona.