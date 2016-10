Se salta un pas de vianants amb el cotxe i acaba detingut per tràfic de cocaïna

Agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona van detenir l'home el passat divendres

Redacció

03/10/2016

Un home va ser detingut el passat divendres a la nit a Tarragona per agents de la Guàrdia Urbana per tràfic de substàncies estupefaents després de ser aturat per saltar-se la prioritat dels vianants en un pas de zebra. Els fets van tenir lloc a les 23.45 hores de divendres, quan els agents van observar com l'home cometia la infracció de trànsit al carrer Unió de Tarragona.



Els agents, en veure els fets, van aturar el vehicle, i van veure que el conductor estava molt nerviós en respondre a les preguntes. Van comprovar, posteriorment, que l'individu tenia antecedents policials per tràfic de drogues. Per aquest motiu, els agents van procedir a escorcollar l'individu i el vehicle. A una de les butxaques de l'home hi van trobar fins a 210 euros en efectiu, mentre que a l'interior del vehicle hi havia diversos embolcalls, suposadament de cocaïna. Després d'efectuar les troballes, l'home va confessar que es dedica a vendre cocaïna, de manera que els agents van procedir a la seva detenció.