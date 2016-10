Roben més de 400 euros en gènere d'una botiga del Parc Central

Dues dones van resultar detingudes pels fets el passat divendres

Redacció

Actualitzada 03/10/2016 a les 16:55

Dues dones van resultar detingudes el passat divendres a la tarda per un presumpte delicte de furt a Tarragona. Els fets van passar a les 18.50 hores, quan una patrulla de la Guàrdia Urbana va rebre un avís d'un possible delicte de robatori al Parc Central.



Dues dones van sostreure gènere d’un establiment comercial per valor de 446,76 euros. Les detingudes van sortir de la botiga carregades amb bosses, i en aquell moment els dispositiu d'alarma es van activar. Al terra dels emprovadors els agents van trobar dispositius de seguretat de la roba que haurien estat trets per les dues dones, de manera que finalment van acabar detingudes.