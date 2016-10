Personatges d''El Rei Lleó' de la Pobla visitaran els nens a l'Hospital Joan XXIII

L'espectacle de la Corriola Teatre es representarà, en dues funcions, al Teatre Metropol el 22 d'octubre

Els infants ingressats a la planta de pediatria de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona rebran aquest dimecres, 5 d'octubre, una visita especial. Alguns dels personatges que donen vida al musical 'El Rei Lleó', creat per la companyia La Corriola Teatre de La Pobla de Mafumet, vestits i maquillats exactament com ho fan sobre l'escenari, compartiran una estona amb els nens i nenes de l'hospital.

L'estada de la versió pobletana del 'Rei Lleó' a Tarragona tindrà continuïtat el pròxim 22 d'octubre, quan la companyia trepitjarà l'escenari del Teatre Metropol per oferir una doble funció -18 i 20.30 hores. La recaptació íntegra de les representacions Metropol, serà destinada a l'Associació Arte hasta la médula, col·laboradora de la Fundació Josep Carreres.