Les palmeres retirades del vial Bryant ja estan reubicades al passeig del Miracle

Actualitzada 03/10/2016 a les 17:31

Les nou palmeres whashingtònies que van ser retirades del vial Bryant de Tarragona a causa de l'inici de la construcció de la passarel·la que connectarà la platja amb el centre de la ciutat, ja han estat reubicades a la zona d'activitats del passeig del Miracle. El passat divendres es va iniciar la plantació i aquesta setmana han quedat instal·lades amb una estructura de fusta que les subjecte per aconseguir que quedin estabilitzades.



La passarel·la unirà la Baixada del Toro, al costat del Balcó del Mediterrani i el passeig marítim, just a la zona de la platja del Miracle de Tarragona.



Es tracta d'una estructura d'uns 300 metres de llargada, 3 d'amplada i 17 metres d'alçada; disposarà de rampa i dos ascensors, es tardarà uns 8 minuts a travessar-la i ajudarà a obrir la ciutat al mar.



A banda de tenir accés des de la Baixada del Toro també hi haurà un accés des del vial Bryant i és per això que ha estat necessari retirar les palmeres que quedaran afectades.



La construcció de l'equipament té un termini d'execució de 15 mesos per un import d'1.524.042,51 euros més IVA. L'empresa adjudicatària és Vias y Construcciones S.A.