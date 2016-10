Les obres de l'avinguda Ramón y Cajal començaran el dijous

Es farà una millora de la pavimentació i l'accessibilitat en el tram entre la Rambla Nova i Prat de la Riba

Actualitzada 03/10/2016 a les 14:42

Les obres de millora de la pavimentació i l’accessibilitat de l’avinguda Ramón y Cajal, en el tram entre Rambla Nova i Prat de la Riba, s’iniciaran el proper dijous 6 d’octubre. Els treballs consistiran en la pavimentació de tot el tram, que es troba molt desgastat pel pas de vehicles. També es construirà un nou pas de vianants, que s’ubicarà a la meitat del tram, i s’ampliarà la vorera del costat dels números senars reduint la longitud del pas de vianants ja existent per tal de millorar la visibilitat. Per altra banda, s’ampliarà la vorera a la cruïlla del carrer Reding per dotar de més seguretat el pas dels vianants i s’hi instal·larà paviment tàctil per donar continuïtat a l’itinerari adaptat. La resta de passos de vianants i guals del tram s’adaptaran a la normativa en accessibilitat a l’espai públic instal·lant pavimentació tàctil.Les obres tenen, que tenen una durada prevista de tres setmanes, finalitzaran el 28 d’octubre i compten amb un pressupost de 67.704,00 €. Cal dir que els treballs provocaran diverses afectacions al trànsit. Per una banda, de dijous a dissabte es tallarà l’avinguda Ramon y Cajal en el tram Rambla Nova i Prat de la Riba per a l’asfaltat. Es facilitarà l’accés als aparcaments de veïns accedint per Prat de la Riba. Per altra banda, el dissabte fins a les 12h es farà un tall complet de l’avinguda en el tram entre Prat de la Riba i Jaume per l’asfaltat del creuament entre Ramon y Cajal i Prat de la Riba.Per últim,, per a la construcció del pas de vianants i l’ampliació de la vorera de Reding. L’itinerari alternatiu será per Pare Palau i Plaça Imperial Tarraco direcció Rambla Nova.Podeu veure el plànol de les obres de l'avinguda Ramón y Cajal aquí