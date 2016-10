Falsa alarma per un incendi a la cuina d'un habitatge de l'avinguda Catalunya

Fins a quatre dotacions de Bombers i una del SEM s'han desplaçat fins al lloc dels fets

Redacció

Actualitzada 03/10/2016 a les 15:45

Una falsa alarma per un incendi a la cuina d'un habitatge d'un edifici de l'avinguda Catalunya de Tarragona ha mobilitzat fins a quatre dotacions de Bombers -tres camions i un vehicle de suport- i una del Servei d'Emergències Mediques (SEM) aquest dilluns al migdia. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís al voltant de tres quarts de tres de la tarda, quan una veïna del mateix bloc ha notat que feia olor de fum a un habitatge de l'edifici número 30 d'aquesta via. Tot i això, no s'havia rebut cap notificació de ningú del pis demanant ajuda.



En un primer moment s'ha transmès que l'incendi probablement provindria de la cuina. En el moment en què els Bombers han arribat a l'edifici, però, han comprovat que es tractava d'una falsa alarma i que no hi havia cap foc al bloc. Després de rastrejar la zona per estar-ne del tot segurs, tant Bombers com el SEM han decidit retirar-se.