Almenys vuit carrers de Bonavista pateixen talls continus de llum als fanals

Els veïns es mostren preocupats per la inseguretat que es crea, la setmana passada un home va agredir a una dona i ningú va ser capaç d’identificar-lo

Actualitzada 02/10/2016 a les 20:40

Els veïns de Bonavista estan cansats de les continues apagades dels fanals de la via pública. Segons denuncien, és un fet que succeeix des de fa anys, però que en els últims dos mesos s’ha vist incrementat de forma exponencial. I no només en un carrer, segons han explicat ciutadans de diverses zones del barri a Diari Més, els talls de corrent elèctric es produeixen en més de mitja dotzena de vies, com a mínim en vuit. Els carrers afectats són el Tres, el Quatre, el Cinc, el Sis, el Deu, el Dinou, el Vint-i-dos i el Vint-i-tres. «Passa tant que últimament ja ens hem acostumat a estar sense llum almenys dues vegades a la setmana», explicava la Piedad Moreno.



Aquesta manca de visibilitat preocupa especialment per la sensació d’inseguretat que crea. De fet, el passat diumenge 25 de setembre, al carrer Tres amb el Vint-i-u es va produir un fet delictiu, que segons asseguren els veïns, va quedar totalment impune, ja que ningú va ser capaç d’identificar al presumpte autor, ni la matrícula del vehicle que conduïa, en estar la via a les fosques. «Un home va baixar del cotxe i va començar a pegar a una dona, la va llençar fins i tot a terra. Sentíem els crits, i tot això a les fosques. Quan va arribar la policia cap veí va poder donar una descripció, perquè ningú des de dalt, ho havia vist al detall per la manca llum», apuntava el Luis, qui resideix al mateix carrer dels fets.

«Nosaltres paguem els nostres impostos com la resta de veïns de Tarragona, perquè no podem tenir llum?», deia Francisco Díaz. El seu germà, anava una mica més enllà: «L’alcalde sí que té diners per comprar-se cotxes de 50.000 euros, però no per arreglar la llum de Bonavista... Jo el convido que vingui aquí de nit, a un d’aquests carrers sense llum, que sortirà fins i tot sense ulleres. Hi ha molta inseguretat».



La por d’alguns veïns, especialment de veïnes, a baixar al carrer amb la foscor, és palpable. «La meva dona m’ha dit alguna nit, que preferia baixar i agafar el cotxe per anar a comprar el que li feia falta, encara que la tenda la tingués a la vora», exposava el Fran Fernández. «No s’hi veu més enllà dels nassos. Jo perquè visc a la Canonja i només passo pels carrers foscos amb bus, però si hagués de fer-ho caminant, em faria por», apuntava una senyora. «A mi em preocupa perquè la meva dona quan no hi ha llum al nostre carrer no surt a gust», explicava Edurardo Pérez.

La mostra més clara que la situació ja s’ha eternitzat és que un grup de veïns han creat, fins i tot, un grup de WhatsApp per alertar-se mútuament dels talls de subministrament als carrers, i dur un registre més o menys fiable. Alguns d’aquests residents més actius s’han arribat a posar amb contacte directament amb la SECE (Sociedad Española de Construcciones Eléctricas), que gestiona el manteniment de l’enllumenat públic a la ciutat. «Hem arribat a la conclusió que quan la queixa és col·lectiva, es fa més força i ho solucionen abans», explicava un veí, qui es lamenta de la situació: «Nosaltres som ciutadans de tercera?».



Aquests talls de subministrament, segons els veïns, són aliens a les obres de soterrament de les instal·lacions elèctriques de la plaça de la Constitució (que ja van finalitzar) i a possibles punxades de llum de la via pública cap a un domicili, ja que no han observat cap cable sospitós, i els fets succeeixen en molts carrers diferents.