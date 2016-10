Un centenar de persones talla la T-11 per reclamar millores als barris

Critiquen que ''només s'ajudi als Jocs Mediterranis''

Actualitzada 01/10/2016 a les 13:15

Tots estaven citats a les onze en punt, i minuts abans ja ocupaven els voltants de la seva zona d'acció. Un centenar de veïns de Riu Clar i de Torreforta s'han concentrat a la rotonda de la T-11 que uneix els dos barris.



Durant mitja hora, els manifestants van donar voltes a la rotonda, on una gran quantitat de cotxes esperaven, impacients, poder reprendre la marxa. De fet, alguns es van posar molt nerviosos i van escridassar als veïns tarragonins, que demanaven millores pels seus barris.



Amb cartells on es podia llegir 'Menys Totem i més millores als barris', aquests ciutadans han volgut posar de manifest la seva disconformitat amb les ajudes de l'ajuntament a arranjar i a solucionar els problemes que, segons ells, estan vivint.



Les queixes principals han anat adreçades a un tòtem publicitari de més de 15 metres que han instal·lat al barri. De fet, Josefa Rodríguez, presidenta de l'Associació de Veïns Parc Riuclar ha avançat que ''hem portat el cas al Síndic de Greuges i a la Fiscalia''.



La mateixa Josefa Rodríguez ha criticat durament que ''aquest ajuntament només es dedica a donar diners pels Jocs Mediteranis, i no atén les necessitats dels veïns de la seva ciutat''.