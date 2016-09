Un centenar de voluntaris rastregen les platges tarragonines durant l'estiu a la recerca de tortugues

Aquest divendres ha tingut lloc un acte de reconeixement per tancar la temporada

Actualitzada 30/09/2016 a les 21:23

Dos estius de rastrejos

Al voltant de cent persones han fet de voluntaris durant tot l'estiu a les platges del terme municipal de Tarragona en la tasca de rastreig i detecció de la tortuga babaua, espècie protegida i que té força presència a les platges de la zona. El grup, anomenat Xarxa de Voluntaris per la Tortuga, ha rebut un reconeixement per part de l'alcalde Ballesteros i la consellera de Medi Ambient Ivana Martínez aquest divendres a la tarda a la platja de l'Arrabassada. L'acte ha agrupat una vintena d'aquestes persones de la iniciativa medi ambiental, i després dels parlaments, s'ha fet un berenar per donar per acabades les jornades de voluntariat d'aquest 2016.Els voluntaris han fet passejades nocturnes o a primera hora del matí per les platges del municipi durant tot l'estiu per tal de detectar la tortuga babaua o el rastre que hagi pogut deixar. La prioritat ha estat arribar a detectar els possibles nius on la tortuga hagi post els ous, garantir que ningú molesti la tortuga durant el procés de posta, així com vetllar per la supervivència dels ous. Aquest 2016 s'han arribat a fer més de 200 passejades per les platges del municipi.La Xarxa de Voluntaris va ser creada el 26 d'agost de 2014, després de localitzar una posta de 89 ous de tortuga babaua (Caretta caretta) a la platja tarragonina de l'Arrabassada. Posteriorment, el 28 d'octubre d'aquell mateix any, també es va produir el naixement d'una vintena de tortugues de la mateixa espècie en un altre niu situat a platja Llarga. Aquest estiu del 2016, el 31 d'agost a la Platja Llarga es van alliberar 3 dels exemplars de tortuga babaua dels nascuts a la mateixa platja i que s'han estat recuperant en centres de recuperació durant dos anys. Dos dels exemplars porten radiotransmissor per poder seguir els seus passos i obtenir dades dels desplaçaments que fan durant aquests primers estadis de vida.Amb la Xarxa hi col·laboren entitats ambientals que porten a terme tasques al litoral municipal, que són el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC), l’Associació Mediambiental La Sínia, la Plataforma Cuidem la Platja Llarga i el Grup d’Amics de Toni Achón – Ecologistes de Tarragona (GATA).