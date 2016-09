Posa a prova els teus coneixements en aquest test

Actualitzada 30/09/2016 a les 15:17





L'escriptora tarragonina Olga Xirinacs ja forma part, oficialment, de la Sala de Tarragonins Il·lustres del Palau Municipal de la ciutat. El passat dimarts al vespre el consistori va realitzar un acte d'homenatge a Xirinacs , que va lliurar el retrat pintat per l’artista Joaquim Icart i Garcia per tal de ser penjat a l'emblemàtic saló de l'ajuntament de Tarragona.A banda de Xirinacs, onze tarragonins més ostenten aquest privilegi -a més d'una dotzena persona, la poetessa Montserrat Abelló, que també tindrà en breus un quadre penjat a la sala-. Vols posar a prova els teus coneixements sobre les fites aconseguides per aquests tarragonins? Endavant i atreveix-te a jugar al «Qui és qui al saló dels tarragonins il·lustres»!