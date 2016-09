Els detinguts tenen 18 i 19 anys respectivament i acumulen quatre detencions anteriors pels mateixos fets

Actualitzada 30/09/2016 a les 17:33

Els Mossos d’Esquadra van detenir in fraganti el dimarts 27 de setembre dos homes xilens, de 18 i 19 anys, i veïns de Tarragona, com a presumptes autors d’una temptativa de robatori amb força a interior d’un domicili d’Abrera, al Baix Llobregat. Els fets van tenir lloc cap a les 11 hores del matí, quan una veïna va alertar al telèfon d’emergències 112 que dos joves intentaven forçar una porta d’alumini corredissa que donava accés al seu domicili. Immediatament, patrulles de Mossos d’Esquadra uniformades i de paisà es van adreçar al lloc i van iniciar la recerca dels presumptes lladres. Finalment els van trobar davant l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat, a pocs metres del domicili on havien intentat robar.



Els agents els van identificar i els van escorcollar. A l’interior de la motxilla que duia un d’ells, van localitzar un tornavís de grans dimensions, un parell de guants i diverses peces de roba. Mentrestant, una altra patrulla va comprovar que efectivament la porta corredissa del domicili estava forçada i que les eines trobades als joves eren compatibles amb els danys que presentava la porta.



Finalment, els agents els van detenir com a presumptes autors del robatori amb força del domicili. Els detinguts, amb quatre detencions anteriors pels mateixos fets, van passar a disposició judicial i el jutge d’instrucció va decretar la seva llibertat amb càrrecs.