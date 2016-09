El president Antoni Zabalza creu que en aquest moments de «sòlida fase de recuperació» de la companyia no cal disposar d’aquest poder

Actualitzada 29/09/2016 a les 21:20

Les ampliacions de capital que es van fer entre el 2012 i el 2014 van servir per poder superar la profunda crisi econòmica de la companyia Ercros i en aquells moments era necessari que el consell d’administració tingués la potestat d’aprovar ampliacions de capital de forma immediata i sense passar per la junta general, justificava Antoni Zabalza, president d’Ercros en la seva intervenció davant la junta general d’accionistes reunida aquest dijous. Tot i això, avui per avui, «la sòlida fase de recuperació» que viu la companyia no fa necessària aquesta potestat i per això el consell demanava als accionistes les seva revocació.



Zabalza explicava que el canvi d’opinió del consell s’explica per «la radical millora de la situació econòmica de la companyia». El president va afegir que era «obvi» que el context econòmic general «no té res a veure amb el que hi havia durant els anys de crisi i que la situació econòmica i financera d’Ercros és radicalment diferent a la que hi havia en aquells moments». El màxim directiu de la química catalana assegurava aquest dijous que la companyia «ha entrat en una sòlida fase de recuperació» i els resultats recullen l’impacte de la reestructuració i les millores d’eficiència que s’han posat en marxa «en aquests anys de crisi».



Tot i això, Zabalza defensava que si la conjuntura econòmica es torna a deteriorar caldrà disposar de nou d’aquesta potestat que s’ha constatat que ha estat molt «útil» per a la companyia. Els accionistes van aprovar la proposta del consell després que a petició d’una representació del 3,28% dels accionistes hagessin demanat la convocatòria d’aquesta junta general extraordinària. Zabalza va defensar aquesta potestat del consell a aprovar ampliacions de capital perquè durant la crisi s’ha demostrat que ha estat un instrument financer i de gestió «extremadament útil sense la qual hagués estat molt més complicat transitar amb èxit per la crisi». En relació amb el pagament de dividends als accionistes, una assignatura pendent per al president Antoni Zabalza, la direcció d’Ercors anunciava que si el període de resultats positius actual es manté en el temps «no esperarem ni un minut més del necessari per repartir un dividend». Va dir que el bon comportament de la companyia l’últim any que ha servit perquè hagi passat de tenir una capitalització en borsa de 70 milions d’euros al començament d’aquest exercici als actuals 200 milions d’euros.