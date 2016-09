El Port mou prop de 20 milions de tones fins l'agost, un 10% menys que el 2015

Els vehicles i els productes agroalimentaris són els que registren un major creixement

30/09/2016

El Port de Tarragona ha mogut gairebé 20 milions de tones en els primers vuit mesos de l'any, 19,68 milions de tones, un 10% menys que en el mateix període de l'any anterior. La infraestructura portuària ha mantingut les xifres del 2015 a l'agost, amb 2,8 milions de tones manipulades. Els vehicles i els productes agroalimentaris són els que han registrat un major creixement. De gener a agost, el Port de Tarragona ha superat la xifra de les 100.000 unitats de vehicles. Pel que fa als productes agroalimentaris, el port ha mogut més de 3 milions de tones, un 8,5% més que en el mateix període de l'any anterior. D'altra banda, les terminals especialitzades han mogut 13,2 milions de tones de productes energètics, com el cru (5,4 milions de tones) i el fueloil (1,8 milions de tones).



Pel que fa a la terminal de vehicles, s'han manipulat 104.836 unitats, un 37,4% més que en el mateix període de l'any anterior. El creixement és significatiu tant d'exportació (+5,1%), com d'importació (+54,5%).



En tràfic de productes agroalimentaris, el Port de Tarragona és líder al Mediterrani. Concretament, destaca l'increment del tràfic de cereals amb gairebé 2 milions de tones (+18,8%); de productes hortofructícoles amb gairebé 110.000 tones (7,7%) i de pinsos i farratges, que han superat les 976.000 tones. En productes hortofructícoles, s'està consolidant com a port d'entrada per a fruita tropical de la península i també per distribuir cap a la península Ibèrica i Europa. Així, disposa de connexions marítimes amb els principals països exportadors de fruita, que es tradueixen en serveis regulars amb Nova Zelanda, Costa Rica, Colòmbia i República Dominicana. La major part dels kiwis que es consumeixen a la Península entren pel Port de Tarragona, així com diferents varietats de pinyes, plàtans i alvocats. L'oferta de serveis regulars es completa amb el Canadà i els Estats Units d'Amèrica.



En el sector energètic, els tràfics que han registrat un major creixement són la benzina (+8,4) i 370. 951 tones mogudes; i els gasos energètics del petroli (+22%) i 805.236 tones. El Port de Tarragona s'ha convertit en un port 'hub' de productes refinats del petroli, com el gasoil i altres productes petrolífers. A les terminals especialitzades del Port de Tarragona atraquen grans vaixells petroquímics procedents de destinacions internacionals, i des d'aquí es distribueix el producte a la resta dels ports mediterranis.