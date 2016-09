El ple d'aquest divendres reduirà el temps d'exposició de les mocions per primer cop

La sessió servirà per plantejar-ne quinze mocions

La sessió plenària d'aquest divendres de l’Ajuntament de Tarragona podrà reduir-se en el temps. Per primera vegada, es limitarà el temps dedicat a les mocions. Així es va decidir, aquest passat dijous, en Junta de Portaveus. De fet, aquest divendres duran a terme el que es podria considerar com a prova pilot. L’objectiu és destinar, com a màxim, cinc minuts per exposar cada moció i tres minuts per explicació de vot.



La regidora de CDC, Cristina Guzmán, celebrava aquesta decisió, després que la seva formació política presentés una moció el mes de maig que demanava escurçar el temps de durada de l’exposició de mocions. «Gairebé tots els partits van oposar-se a limitar el temps, però ara és un fet», detallava. Tot i això, reconeixia que «si la prova d'aquest divendres no va bé, buscarem una altra solució o tornarem a celebrar els plens com hem fet fins ara». Cal recordar que hi ha hagut sessions plenàries que s’han allargat més de sis hores.



La jornada de divendres servirà per debatre i posar sobre la taula quinze mocions. ICV-EUiA en presentarà una en suport de la gestió pública dels equipaments esportius municipals. A la vegada, conjuntament amb la CUP, demanaran la descentralització de les festes populars de Santa Tecla i per acollir un major nombre d’activitats organitzades per l’Ajuntament, proposada pel Cercle podem Tarragona Barris. La CUP reclama la cessió de materials de l’Ajuntament per activitats ciutadanes, així com acabar amb les altes mèdiques «injustificades» i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat. Altres mocions també seran la millora de l’accessibilitat de les platges i la petició d’un ple monogràfic sobre l’estat de la ciutat –de Ciutadans–, així com actuar a l’espai urbà de la Part Alta que comprèn les illes 6 i 22, una moció d’ERC-MES-MDC.