La policia «creu» que hi ha hagut una davallada de delictes per Santa Tecla

A l’espera de dades definitives, Mossos i Guàrdia Urbana no veuen alarmant l’episodi de furts de telèfons mòbils durant la nit de l’Empalmada

Actualitzada 28/09/2016 a les 21:05

Els menors detinguts diumenge pel robatori de mòbil, enviats a casa

El passat diumenge a la tarda, una patrulla dels Mossos d’Esquadra va interceptar un grup de menors, després que un jove truqués al 112 denunciant que li havien robat el mòbil. Després d’enxampar-los, la policia va acompanyar al presumpte lladre fins a on es trobava el terminal. Segons fonts extraoficials de la policia, aquest grup de menors es tractaria del mateix que va realitzar els furts la nit de l’Empalmada. Tot i així, Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra desmenteixen aquest extrem, ja que «és difícil determinar aquesta relació». A tall d’exemple, fa cosa de dos anys, els Mossos tenien controlat un grup de nois que es movien pel Parc Central i que eren problemàtics, «però en l’actualitat no tenim aquesta sensació. Encara estem pendents d’una valoració conjunta», explicaven el sergent Vázquez i el sotsinspector Bernal. En els casos en què es deté un menor per un furt o robatori –com va ser el cas de diumenge passat–, el procediment és sempre el mateix. Primer, se’ls trasllada fins a la comissaria i es localitza el tutor. En aquest cas, els agents tenen l’obligació d’actuar d’ofici i obrir diligències. En la majoria dels casos, se’ls envia cap a casa.

Tot i estar pendent de valoració, tant Mossos d’Esquadra com Guàrdia Urbana de Tarragona coincideixen a tenir «la sensació que els fets delictius durant les festes de Santa Tecla d’enguany han patit una davallada», han explicat a aquest diari el sergent Manuel Vázquez de la Guàrdia Urbana i el sotsinspector Francesc Bernal de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos d’Esquadra. Aquestes declaracions vénen donades després que aquest mateix mitjà es fes ressò dels episodis de furts de telèfons mòbils durant les festes.Segons els dos cossos policials, que han treballat de manera conjunta durant aquests dies festius, «hi va haver set denúncies in situ per furt de mòbil a les portes del Camp de Mart durant la nit de l’Empalmada. Tenint en compte que hi havia 5.000 assistents, el tema no és alarmant», explica el sergent Manuel Vázquez de la Guàrdia Urbana. De totes maneres, el cos policial encara no ha recollit les denúncies que es van efectuar a comissaria durant aquella nit i els dies posteriors. La intenció de la policia és tranquil·litzar a la ciutadania i asseguren que «es tractaria de fets puntuals».Aquesta tendència a la baixa es deu, segons Mossos i Guàrdia Urbana, al gran dispositiu policial que es va desplegar durant les festes, concretament la nit de l’Empalmada. En primer lloc, es van instal·lar dues furgonetes per tal que els ciutadans no s’haguessin de desplaçar fins a una comissaria en cas de voler posar una denúncia. També es va incrementar el patrullatge de paisà i el mixt a l’interior dels recintes on s’esperava major nombre d’assistents, i finalment, es va perimetrar la zona del Camp de Mart amb la intenció de «controlar l’accés al recinte, perquè no es pogués entrar ni amb vidres ni amb armes», expliquen.Pel que fa als furts de mòbil que hi va haver durant la nit de l’Empalmada, la policia desmenteix que es tracti d’un grup organitzat. Tot i així, asseguren que algunes de les persones que van denunciar aquests fets, coincidien a explicar que «va ser després de parlar i ballar amb un grup de menors, quan van trobar a faltar el terminal». Mossos i Guàrdia Urbana confessen que «és difícil relacionar això amb l’existència d’un grup organitzat, que es dediqui a sostreure mòbils». El sotsinspector dels Mossos d’Esquadra, Francesc Bernal, explica que «el furt és un fet delictiu difícil d’identificar, ja que no sabem, ni nosaltres ni la víctima, ni com ni quan ha passat, ja que es produeix en un moment de descuit».Segons la policia, el modus operandi que utilitzen aquells individus que es dediquen a sostreure mòbils és molt variat. Sovint es fixen en les butxaques del darrere, fan una empenta o abraçada, o bé tallen la motxilla per robar el mòbil. Quan la policia identifica un episodi de furts, tant de mòbils com d’altres objectes, engeguen un dispositiu que té dues intencions: la primera, posar patrulles de paisà per tal de no ser percebuts i identificar als lladres, i en segon lloc, prevenir que es produeixin els furts, a través de policies amb uniforme.«Els ciutadans també han de prendre mesures per autoprotegir-se de possibles furts», explica el sotsinspector Bernal. Per la policia, és important que se segueixi una sèrie de consells i recomanacions per evitar els furts. És per això, que des de ja fa temps, els Mossos promouen una campanya a través de les xarxes socials que es diu No et quedis immòbil, amb la intenció d’aconsellar als ciutadans pel que fa a la utilització del mòbil. En primer lloc, destaca la importància del número IMEI, que és necessari en cas de pèrdua o robatori, per tal de posar denúncia. Per altra banda, els Mossos aconsellen que s’utilitzi el terminal de manera discreta, evitant fer ostentació de l’aparell, i que en cas de robatori, denunciar-ho immediatament. Tant per Mossos com per Urbana, «l’actitud del ciutadà és important per evitar furts».